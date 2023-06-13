Сейчас "гостей" из Херсонщины привезли в зоопарк в Одессе.

В Одесской области украинские военные спасли щенков енотовидной собаки, которых вынесло в Черное море из-за искусственного наводнения, к которому привел теракт на Каховской ГЭС.

Как сообщил директор Одесского зоологического парка Игорь Беляков на своей странице в Facebook, животных в зверинец привезли 13 июня. "Еще гости из Херсонщины. Мы ездили за город, взяли у наших военных маленьких щенков енотовидной собаки, которых они сняли с плавучих островков в море", - рассказал чиновник.

Он отметил, что сейчас они в зоопарке. Директор зоопарка обнародовал трогательные фото щенков, их разместили в специальной клетке, застеленной опилками. Беляков благодарит военных за спасенную жизнь.

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Где родители зверушек - неизвестно. Скорее всего, они погибли, но, не исключительно, что кто-то их, все же, спас.

Подрыв Каховской ГЭС - украинцы спасают животных

Весь цивилизованный мир все больше ужасают последствия масштабной техногенной катастрофы, которая произошла из-за подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС.

Людей поражает, как украинцы, которые сами страдают от военной агрессии РФ, но спасают беззащитных животных и птиц.

Например, одесские волонтеры привезли из Херсонщины 175 животных, которых удалось спасти от искусственного наводнения. Также жители Одесской области спасли двух собак, которые приплыли на плоту с течением.

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