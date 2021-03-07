На сегодня около десятка водохранилищ Крыма или обмелели, или совсем истощены.

В оккупированном Крыму стремительно мелеют критически важные водохранилища и пересыхают реки. Никаких предпосылок для отмены графиков подачи воды населению нет.

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Об этом говорится в материале «Крым.Реалии». Журналисты проанализировали ситуацию с вододефицитом на полуострове и составили карту.

На данный момент около десятка водохранилищ или обмелели, или совсем истощены.

Так, в Симферополе и ближайших к нему регионах проблемы с водой начались прошлым летом. Ранее город и ближайшие населенные пункты обеспечивались водой из трех водохранилищ: Аянского, Симферопольского и Партизанского. Однако уровень воды в них еще прошлой осенью упал до критических отметок.

Надежды чиновников и жителей Симферополя были связаны с зимними осадками, но они не оправдались. Симферополь потерял свою главную водную артерию и на данный момент его обеспечивают водой из подземных скважин.

В начале марта в "министерстве ЖКХ" российского правительства Крыма сообщили о полном истощении двух водохранилищ – Симферопольского и Загорского. Загорское водохранилище вместе со Счастливенским много лет обеспечивало водой Ялту и Бахчисарайский район. По словам местных чиновников, на данный момент запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на три месяца.

Критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту.

По данным оккупационной администрации, в «мертвому объему» приближаются водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища.

Без стабильного источника водоснабжения остается Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты полагают, что возобновить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за минувшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: УНИАН