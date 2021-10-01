Местные жители винят в случившемся расположенную неподалеку птицеферму.

Жители Львовской области стали свидетелями жуткого зрелища - река, протекающая через село, приобрела кроваво-красный цвет.

Об этом сообщили в местных соцсетях.

Аномалию обнаружили в селе Подгайчики Золочевского района.

В случившемся издание Leopolis.News винит местное сельскохозяйственное предприятие - птицеферму ТОВ "Агроль".

Читайте также"Днепр превратился в матча латте": в сети показали зеленую воду и пожаловались на вонь (видео)Местные жители неоднократно жаловались на то, что птицеферма сливает отходы в водоем, а животные остатки вывозит на поля.

А в марте 2021 года экоинспекторы установили, что предприятие осуществляет выброс загрязняющих веществ в воздух. Кроме того, "Агроль" не ведет учет количества, типа и состава отходов производства. За это фирму оштрафовали на 85 и 136 грн.

Следующая проверка в июне констатировала, что предписание не устранило нарушения.

Экоактивисты уже взяли пробы воды для независимого лабораторного анализа.

Ранее УНИАН сообщал, что ранее в этом году в Киеве вода в реке Лыбедь изменила свой цвет и стала ядовито-желтой.

Автор: Станислав Кожемякин