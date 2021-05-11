Вода в реке изменила цвет / фото Иван Белый
В Киеве вода в реке Лыбедь изменила свой цвет и стала ядовито-желтой.
Об этом в Facebook сообщает "Типичное Голосеево".
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"Река Лыбедь вчера выглядела так", - говорится в сообщении.
Почему вода изменила свой цвет - пока неизвестно.
Пользователи сети предположили, что в реку могли попасть какие-то нечистоты: "Где-то сливают какую-то гадость", - написали они.
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