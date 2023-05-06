Птицы сейчас держатся заповедной зоны, которую запрещено посещать из-за войны.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" пожаловали сказочные фламинго. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев.

"Опять к нам пожаловали фламинго. Они пролетели над границей "Тузловская Амазония"... полетели они далеко над лиманом Шаганы, но снова повернулись и кружили неподалеку. Потом они полетели на заповедные озера Зайцева", - рассказал ученый.

По его словам, потом специалисты заповедника еще несколько раз видели сказочных птиц - их было очень много.

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Русев отмечает, что главная пища для этих птиц - обильный слой мотыля. В нацпарке они держатся ближе к заповедным озерам. В частности, там есть уникальные места возле песчаной пересыпи, под местным названием "Балатон". Это система мелких внутренних озер у песчаной пересыпи в низменностях устья Алибей на границе с устьем Шаганы и Карачаус. Птицы сейчас держатся заповедной зоны, которую запрещено посещать, особенно во время войны.

Фламинго в Украине

Напомним, в конце апреля в поселок Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области прилетели розовые фламинго. Редких птиц заметили на территории Будацкого лимана, который отделяет населенный пункт от Черного моря.

А в конце октября прошлого года в заповедник Одесской области прилетели более двух сотен фламинго.

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