Ученые продолжают мониторинг побережья Черного моря.

В Одесской области в заповеднике "Тузловские лиманы" зафиксирована первая в этом году стая дельфинов.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Он отметил, что много китообразных погибло с 24 февраля 2022 года из-за жестокого воздействия, которому подверглась природа от российских захватчиков.

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"С начала 2023 года наша команда ежедневно продолжает вести мониторинг побережья Черного моря в пределах нацпарка. И вот накануне Всемирного дня воды, который 22 марта отмечает мировое цивилизованное сообщество, в водах северо-западной части Черного моря, в пределах парка, появилась стая дельфинов - афалин. Это первая небольшая стая дельфинов в это военное весеннее время в наших водах", – рассказал Русев.

По его словам, в этом году пока не зарегистрировано мертвых китообразных на песчаной пересыпи национального парка.

Дельфины в Черном море - детали

В Одесской области с 24 февраля 2022 года обнаружено большое количество дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ. Эти устройства создают мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных. По инициативе Одесской областной прокуратуры проведены осмотры и вскрытия дельфинов, найденных мертвыми на побережье. Отобранные образцы направлены для проведения исследований в Падуанский университет (Италия), и отдельного исследования структур внутреннего уха млекопитающих в Ганноверский университет (Германия).

По данным ученых, в целом в Черном море из-за военного вторжения РФ погибли около 50 тыс. морских животных.

В Черном море в Одесской области на зимовку остались дельфины, которые пострадали из-за военной агрессии РФ.