Источниками выбросов стали объекты газовой отрасли.

Экологи выявили систематические крупные выбросы метана в Туркменистане. Утечка происходила не менее пяти лет и по парниковому эффекту в десятки раз сильнее СО2.

Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты канадской мониторинговой компании в 2019 году зафиксировали на объекте в Корпеже "один из крупнейших выбросов метана, когда-либо наблюдавшихся в реальном времени". Отмечается, что источником выброса объекты месторождения и установки подготовки газа.

Читайте такжеК 2040 году Coca-Cola обещает сократить выбросы углекислого газа на 75%По данным экологов, утечка длилась не менее пяти лет, а по воздействию на климат одна такая утечка приравнивается к выбросам от всех авто в Аризоне. После разглашения этой информации выбросы метана прекратились, но с апреля 2020 снова стали фиксировать новые выбросы метана.

Справка УНИАН. Метан относится к парниковым газам. Кроме ускорения глобального потепления, увеличение процента парниковых газов в атмосфере влечет за собой подкисление океана, загрязнение смогом, истощение озонового слоя, а также изменение уровня роста растений и уровня их питания.

Как ранее сообщал УНИАН, уже в скором времени мир откажется от мяса для спасения климата, а стейки из говядины и свинины будут в дефиците. Так считает глава крупнейшего в Европе мясоперерабатывающего предприятия Danish Crown Джейс Валер. Многие государства уже стремятся снизить количество выбросов парниковых газов.

Автор: Анастасия Горбачева