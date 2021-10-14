Глава крупнейшего мясокомбината в Европе считает, что в скором времени полакомиться сочным куском говядины сможет лишь элита.

Уже в скором времени мир откажется от мяса для спасения климата, а стейки из говядины и свинины будут в дефиците. Так считает глава крупнейшего в Европе мясоперерабатывающего предприятия Danish Crown Джейс Валер.

Говядина станет такой же роскошью как шампанское, передает слова Валера издание Bloomberg.

Так, многие государства уже стремятся снизить количество выбросов парниковых газов. Из-за этого мраморная говядина может стать настолько дефицитным товаром, что люди будут есть ее только по исключительным случаям и большим праздникам. В меньшей степени мир начнет отказываться и от свинины.

Согласно исследованиям, мясные компании вынуждены ограничивать выбросы парниковых газов, при этом 57% всех выбросов пищевой промышленности приходится на производство продуктов животноводства. Решение проблемы выбросов метана - одна из важнейших климатических проблем для производителей.

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Как скоро мир полностью откажется от мяса - Валер не сообщил. Однако весьма вероятно, что прогноз главы Danish Crown несколько преувеличен.

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Автор: Полина Кузенко