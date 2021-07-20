По предварительным данным, медуза относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом в Великобритании.

На шотландском пляже обнаружили гигантскую медузу размером с лабрадора.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Фотографию сделала Фиона Макгарва, гулявшая по пляжу Эйр в шотландском округе Саут-Эршир с двумя лабрадорами.

На кадрах видно, что медуза больше собаки.

"После прилива на пляже лежало несколько медуз, в чем нет ничего необычного, а потом я наткнулась на это чудовище", - рассказала она.

На снимке можно рассмотреть внутренности медузы розового цвета. По предварительным данным, она относится к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым крупным видом медуз в Великобритании.

"Она была похожа на пожеванную собакой игрушку из веревок", - добавила Макгарва.

Медуза этого вида может достигать 150 сантиметров в диаметре и весить до 25 килограммов. Она не представляет опасности для человека.

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Нашествие медуз в Украине:

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в Мелитопольском районе жалуются, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

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Автор: Денис Прядко