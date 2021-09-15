У злоумышленника изъяли девять сетей общей длиной 600 метров и почти три сотни рыбин.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) задержан браконьер, выловивший 30 кг морской рыбы – кефали.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, житель Белгород-Днестровского района области уличен в браконьерстве в среду, 15 сентября.

"36-летний мужчина сетками вылавливал кефаль в акватории "Тузловских лиманов". По предварительным данным, своими действиями он причинил рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму свыше 170 тыс. грн. Рыбу и запрещенные орудия лова полицейские изъяли", – рассказали в главке.

Отмечается, что злоумышленника во время совместного рейда выявили работники водной полиции, рыбоохранного патруля и пограничники. У него изъяли лодку, девять сетей общей длиной 600 метров и почти три сотни свежевыловленных рыбин.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеНа Одесчине поверхность Тилигульского лимана усеяна дохлой рыбой – эколог (видео)За незаконное занятие рыбным добывающим промыслом санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех лет.

В Южном региональном управлении ГПСУ уточнили, что незаконный промысел осуществлялся в акватории озера Алибей в Татарбунарском районе.

"Всего у нарушителя пограничники обнаружили почти три сотни экземпляров кефали, а это около 30 кг живых водных биоресурсов", – отметили в управлении.

Ранее известный эколог, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщил, что в нацпарке злоумышленники перекрыли водный канал для незаконного вылова кефали.

Что такое "Тузловские лиманы" – справка УНИАН

"Тузловские лиманы" – национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь – 27 865 га.

Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Автор: Лариса Козовая