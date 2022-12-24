Птицы дезориентированы изменениями климата и войной.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) на зимовку остались птицы, которые дезориентированы изменениями климата и войной РФ на территории Украины. Они могут погибнуть.

Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев сообщил в Facebook, что сейчас в парк на зимовку уже прилетело много птиц, среди которых разные виды уток, гусей, лебедей. Он акцентирует, что среди них есть и те виды, родственники которых в это время традиционно уже давно на зимовке в Африке или в Средиземноморье.

"Однако в последние годы из-за разбалансировки климата, вследствие незначительного похолодания, оттепелей, наличия доступного еще корма у нас в нацпарке, а сейчас и под влиянием войны рашистов против Украины, все это дезориентирует некоторых птиц и они продолжают оставаться на зимовки в нацпарке", - написал ученый.

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Среди них - перепела, много больших белых цапель, куликов-побережников черногрудых и что бывает крайне редко-десяток Сапожников.

"А сотрудник нацпарка вчера еще видел и светлокрылого крячка. Если наступит резкое похолодание, эти птицы от невозможности достать корм и переохлаждения, ослабнут и станут естественной жертвой хищных млекопитающих и птиц, которые постоянно патрулируют у нас, среди которых самый эффектный и более пристальный - орлан белохвост", - добавил Русев.

"Тузловские лиманы" - ситуация в заповеднике

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Был создан 1 января 2010 года. Площадь-27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Недавно стало известно, что в национальном природном парке зафиксирована массовая гибель птиц. Минприроды уже обратилось в правоохранительные органы. Кроме этого, в заповедник из тундры прилетели краснокнижные лебеди, а также пеликаны.

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