Основная часть акватории еще открыта для охоты на рыбу.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" Одесской области прилетели краснокнижные пеликаны.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев в Facebook. По его словам, уже несколько дней подряд в парке находятся кудрявые пеликаны. Эти редкие птицы занесены в Красную книги Украины и в Красную книгу Международного союза охраны природы. "Они прилетели к нам весной из Болгарии и Румынии... Они тогда прилетели к нам на 16-й день войны и держались вплоть до начала ноября 2022 года. Потом они исчезли. И вот они снова пожаловали к нам", - написал Русев.

Он пояснил, что основная часть акватории еще открыта для охоты на рыбу.

Видео дня

"Пеликаны будут путешествовать по лиманам Причерноморья в поисках пищи, но вскоре вернутся в Румынию и Болгарию, или в дельту Дуная, где они часто зимуют", - добавил ученый.

Экоцид в Украине: как РФ наносит вред экологии

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" весной из-за войны не произошло гнездование некоторых краснокнижных птиц.

Тогда только за один день на территорию парка было сброшено российскими оккупантами 200 снарядов.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Вас также могут заинтересовать новости: