Минприроды обратилось в правоохранительные органы.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) зафиксирована массовая гибель птиц.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, 30 ноября сотрудники заповедника обнаружили в пойме реки Хаджидер на территории парка погибших птиц – около 50 белолобых гусей, 40 чаек желтоногих, 8 грачей и 2 серые вороны. Также обнаружено несколько живых птиц с нетипичным поведением.

Тушки направили в Институт зоологии НАНУ для исследования на наличие возбудителей бактериальной и вирусной этиологии, химических соединений, в частности тех, что применяются аграриями.

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По результатам исследования зафиксирована аналогичная морфо-физиологическая картина как и у птиц, которые массово гибли в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в прошлом году.

"Напомним, тогда выяснилось, что причиной гибели является химический препарат Бродифакум. Это антикоагулянт, который применяют аграрии как родентицид против всех видов грызунов. Он действует даже после однократного приема и поражает кровеносную, центральную нервную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы, печень, почки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие сильнодействующие препараты обычно, вопреки законодательному запрету, аграрии применяют в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах. При этом, не соблюдают и правила его использования, насыпая возле норки отравленное зерно. В дальнейшем его потребляют не только грызуны, но и птицы, зайцы, косули. Хищные птицы, лисы, волки отравляются вторично, потребляя мышевидных грызунов, отравленных зайцев, куропаток и фазанов.

"Минприроды уже обратилось с заявлением в Офис генерального прокурора с просьбой зарегистрировать уголовное производство по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид) и начать досудебное расследование", - сообщили в министерстве.

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Ранее УНИАН писал, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" весной из-за войны не произошло гнездование некоторых краснокнижных птиц.

Тогда только за один день на территорию парка было сброшено российскими оккупантами 200 снарядов.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области, создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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