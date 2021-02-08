В китайском зверинце состоялся дебют маленького носорога.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Животное относится к крайне редкому виду белых носорогов, который находится на грани вымирания. На свет малыш появился месяц назад, но уже весит аж 88 кг. Смотрители зоопарка говорят, детеныш очень быстрый и любознательный, активно изучает территорию вольера и даже пытается играть с работниками зоопарка.
Также вас могут заинтересовать новости:
- В зоопарке Сингапура впервые показали львенка, который появился на свет из-за искусственного оплодотворения (фото, видео)
- Зимние развлечения панды в зоопарке Вашингтона попали на видео
- В рижском зоопарке родился маленький тюлень (видео)
- В Одесском зоопарке родился олененок редкого вида (фото)
- В Китае питомник панд показал сразу десять самых молодых зверят (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram