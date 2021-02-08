Животное принадлежит к крайне редкому виду белых носорогов, который находится на грани вымирания.

В китайском зверинце состоялся дебют маленького носорога.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Животное относится к крайне редкому виду белых носорогов, который находится на грани вымирания. На свет малыш появился месяц назад, но уже весит аж 88 кг. Смотрители зоопарка говорят, детеныш очень быстрый и любознательный, активно изучает территорию вольера и даже пытается играть с работниками зоопарка.

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Автор: Олег Давыгора