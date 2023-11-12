Власти эвакуировали четыре тысячи местных жителей.

В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана, которое может привести к разрушениям. Об этом пишет Financial Times.

Так, после череды землетрясений вблизи вулкана Фаградалсфьятль обнаружили 15-километровый подземный магматический тоннель. Из-за опасений, что извержение впервые за 50 лет нанесет ущерб жилым районам, уже эвакуировали четыре тысячи жителей города Гриндавик.

В регионе зафиксировали тысячи подземных толчков, на дорогах вокруг города появились огромные трещины. Эвакуированным людям разрешили вернуться только для сбора необходимых вещей и спасения домашних животных и домашнего скота.

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В метеорологическом управлении Исландии предупреждают, что извержение может произойти в любой момент. "Общая оценка, проведенная на собрании, заключается в том, что вероятность извержения вулкана высока и что извержение может произойти в течение нескольких дней", - говорится в заявлении.

Извержения вулканов: последние новости

Напомним, летом этого года в Италии вулкан Этна начал фонтанировать лавой. Из-за этого в городе Катания закрыли аэропорт и ограничили автомобильное движение.

В августе над исландским вулканом в долине Литли-Грутур сняли торнадо. Его назвали "пылевым дьяволом".

Также летом пришлось эвакуировать людей из-за извержения лавы с вершины вулкана Майон на Филиппинах.

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