По словам исследователей, в регионе возможны землетрясения и небольшие извержения.

Исследователи из Калифорнийского технологического института (CIT) фиксируют "беспокойное" поведение супервулкана Лонг-Вэлли в Восточной Калифорнии. Последний раз этот вулкан взрывался примерно 100 000 лет назад, выбросив перед этим достаточно пепла, чтобы похоронить современный город Лос-Анджелес, пишет Science Alert.

Сегодня вулкан Лонг-Вэлли находится в относительно вялом состоянии, но там не все спокойно. В конце 1970-х рои землетрясений начали исходить из кальдеры – впадины, которая находится на вершине погребенного вулкана.

Исследователи из CIT обнаружили, что эта активность внутри супервулкана вызвана его охлаждением, а не нагреванием. Наблюдаемый там эффект кипения, по мнению ученых, может "вызвать наблюдаемую деформацию поверхности и сейсмичность". Это менее опасно, чем активное извержение вулкана, во время которого магма из вулкана силой поднимается в верхние слои коры и выходит наружу.

Видео дня

"Мы не думаем, что региону стоит готовиться к новому супервулканическому извержению, но процесс охлаждения может высвободить достаточно газа и жидкости, чтобы вызвать землетрясения и небольшие извержения. Например, в мае 1980 года только в этом регионе было четыре землетрясения магнитудой 6", – говорит геофизик Чжунвэн Чжань.

Выводы команды основаны на данных, собранных на 100-километровом участке оптоволоконного кабеля с помощью распределенного акустического зондирования.

В течение полутора лет исследователи Калифорнийского технологического института использовали специальную систему, чтобы изучить более 2 000 сейсмических событий в регионе, многие из которых люди не чувствовали на поверхности. Затем эти данные были подключены к алгоритму машинного обучения. Исследователи отмечают, что это первый случай, когда сеть глубоко распределенных акустических датчиков обнаружила динамику внутри Земли.

В Италии произошли землетрясения на супервулкане

В сентябре ведущий вулканолог предупредил, что массовая эвакуация может потребоваться в Италии (близ Неаполя), где расположен супервулкан, что за последнее время пережил сотни небольших землетрясений.

В конце месяца в этом районе произошло очередное землетрясение магнитудой 4,2. Это был самый сильный толчок за 40 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: