За последние 400 лет вулкан извергался более 50 раз.

Из кратера на вершине вулкана Майон на Филиппинах начала извергаться лава. Из-за опасности местные власти начали эвакуацию населения. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, активность на вулкане начала возрастать 5 июня. С тех пор на вершине происходят камнепады, а вчера Майон испустил поток лавы. В результате повышенной активности вулкана одна из провинций Филиппин оказалась в состоянии бедствия. Власти объявили эвакуацию всех жителей в радиусе 6 километров от вулкана.

Вулкан Майон - что о нем известно

Красиво симметричный вулкан Майон возвышается 2462 метров над заливом Албай. Он является самым активным вулканом Филиппин.

Вулкан имеет крутые верхние склоны со средней крутизной 35-40 градусов, увенчанные небольшим кратером на вершине.

За последние 400 лет вулкан извергался более 50 раз, каждый раз поражая своей силой. Самое разрушительное извержение случилось 1 февраля 1814 года, когда поток лавы полностью уничтожил город Кагзава, унеся жизни более 1200 людей. В 1993 году еще одно извержение привело к гибели 79 человек. А в 2013 году в результате извержения погибли четверо немецких альпинистов и их гид.

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