Индийские герпетологи описали новый вид змей куркрі из Западных Гималаев. Впервые пресмыкающееся этого вида зафиксировал студент.
Описание нового вида опубликовали в журнале Evolutionary Systematics.
В 2020 году, когда пандемия коронавируса бушевал во всем мире, аспирант Университета имени Гуру Нанака Вірендар Бхардвадж находился на самоизоляции и фотографировал животных и рептилий возле своего дома в западных предгорьях Гималаев. В июне парень показал фолловерам две фотографии и видео с полосатой змеей длиной около 30 сантиметров.
Читайте такжеВ России родился мутант с двумя головами и телом свиньи (фото)Бхардвадж изначально был уверен, что это был олигодон (Oligodon arnensis), распространенный в этом регионе. Эти фотографии заинтересовали герпетолога Зишана Мирзу из Национального центра биологических исследований в Бангалоре. Ученый заметил, что змея имеет особенности — например, отсутствие характерных зубов. Исследователь с коллегами попросил студента поймать змею для исследований.
Специалисты изучили две особи, самца и самку. В частности, они провели анализ ДНК, посчитали количество чешуек, осмотрели форму черепа змей. Исследования продолжались до начала 2021 года. Команда пришла к выводу, что аспирант сфотографировал новый вид змеи.
Ученые отметили, что открытие было бы невозможным без фото из Instagram.
"Интересно, как изображение в соцсети привело к открытию такой красивой змеи, которая ранее оставалась скрытой от мира", — сказал Мирза.
Новый вид получил название Oligodon churahensis (олигодон из долины Чура).
Как сообщал УНИАН, в городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию.
По словам женщины, первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина пошла и убедилась, а уже потом вызвала полицейских.
Вас также могут заинтересовать новости: