Необычную змею впервые сфотографировал студент, находившийся на самоизоляции.

Индийские герпетологи описали новый вид змей куркрі из Западных Гималаев. Впервые пресмыкающееся этого вида зафиксировал студент.

Описание нового вида опубликовали в журнале Evolutionary Systematics.

В 2020 году, когда пандемия коронавируса бушевал во всем мире, аспирант Университета имени Гуру Нанака Вірендар Бхардвадж находился на самоизоляции и фотографировал животных и рептилий возле своего дома в западных предгорьях Гималаев. В июне парень показал фолловерам две фотографии и видео с полосатой змеей длиной около 30 сантиметров.

Читайте такжеВ России родился мутант с двумя головами и телом свиньи (фото)Бхардвадж изначально был уверен, что это был олигодон (Oligodon arnensis), распространенный в этом регионе. Эти фотографии заинтересовали герпетолога Зишана Мирзу из Национального центра биологических исследований в Бангалоре. Ученый заметил, что змея имеет особенности — например, отсутствие характерных зубов. Исследователь с коллегами попросил студента поймать змею для исследований.

Специалисты изучили две особи, самца и самку. В частности, они провели анализ ДНК, посчитали количество чешуек, осмотрели форму черепа змей. Исследования продолжались до начала 2021 года. Команда пришла к выводу, что аспирант сфотографировал новый вид змеи.

Ученые отметили, что открытие было бы невозможным без фото из Instagram.

"Интересно, как изображение в соцсети привело к открытию такой красивой змеи, которая ранее оставалась скрытой от мира", — сказал Мирза.

Новый вид получил название Oligodon churahensis (олигодон из долины Чура).

Как сообщал УНИАН, в городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

По словам женщины, первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина пошла и убедилась, а уже потом вызвала полицейских.

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Автор: Марта Гичко