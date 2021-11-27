Всего запланировано высадить 2,6 тысячи саженцев можжевельника и 200 спиреи, а также 620 саженцев тополей. Площадь посадки составляет 13 гектаров.

В Харькове продолжается завершающий этап рекультивации Дергачевского полигона твердых бытовых отходов пока на новом достраивают мусороперерабатывающий комплекс. Коммунальщики вместе с активистами высадили здесь деревья и кусты.

Именно озеленение и стало завершающим этапом рекультивации старого полигона, рассказал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко, передает пресс-служба Харьковского городского совета.

Кроме коммунальщиков, к акции присоединились экоактивисты, студенты Национального технического университета "ХПИ" и Харьковской национальной академии городского хозяйства имени Бекетова.

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Всего запланировано высадить 2,6 тысячи саженцев можжевельника и 200 спиреи, а также 620 саженцев тополей. Площадь посадки составляет 13 гектаров.

Ранее для предотвращения попадания полигонного газа в атмосферу его покрыли геомембраной, сверху вложили слой фильтрации и насыпали грунт.

"В Украине рекультивацию такого масштаба не делал ни один полигон. Уверен, что для многих мы станем примером. Мы вышли на финишную прямую. С помощью растений мы не только укрепим склоны бывшего полигона, но и сможем значительно улучшить качество воздуха, обогатить его кислородом и другими полезными веществами", – подчеркнул Юрий Суярко.

Также он напомнил, что на рекультивированном полигоне планируется построить всесезонную горнолыжную трассу. Сейчас разрабатывается проектная документация и ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Отметим, на Дергачевском полигоне в Харьковской области отработаны места засыпали землей, чтобы предотвратить попадание в атмосферу полигонного газа. Сейчас используют 50% новых карт полигона. Сюда свозят примерно 70% отходов города.

В то же время рядом с полигоном уже строят мусороперерабатывающий завод. Его планировали открыть в августе этого года – ко Дню города. Но из-за заморозки средств пока этого так и не сделали.

Напомним, ранее в Кабмине призвали украинцев минимизировать образование бытовых отходов.

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Автор: Виктория Гордиенко