В Кабмине призвали украинцев минимизировать образование бытовых отходов в период карантина

Возможности коммунальных служб, которые занимаются сбором, сортировкой и утилизацией отходов, значительно уменьшились по сравнению с обычным временем.

Министерство развития громад и территорий Украины призывает граждан минимизировать образование бытовых отходов, поскольку возможности коммунальных служб значительно уменьшились в период карантина.

«Возможности коммунальных служб, которые занимаются сбором, сортировкой и утилизацией отходов, значительно уменьшились по сравнению с обычным временем. Таким образом, сейчас каждое домохозяйство обязано присоединиться к практике уменьшения и минимизации отходов! Первым приоритетом в системе управления отходами является предотвращение их образования», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно сообщению, это любые меры, направленные на минимизацию количества отходов, которые генерируют домохозяйства. В частности, не пользоваться одноразовой посудой, заменить пластиковые пакеты на сумки многоразового использования. Также рекомендуется уменьшать объем отходов в ведре или пакете: уплотнять, сжимать и спрессовывать его.

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Вторым приоритетом является подготовка к повторному использованию: проверка, чистка и ремонт вещей, в результате чего они становятся пригодными к повторному использованию без переработки.

«Ненужную одежду, обувь и бытовую технику можно отдать на благотворительность. Список организаций, которые занимаются приемом бывших в употреблении вещей в городах Украины можно найти в сети Интернет», - сказано в сообщении.

Третьим приоритетом, по мнению министерства, является раздельный сбор бытовых отходов. Гражданам необходимо раздельно собирать бытовые отходы дома и разделять их на различные компоненты. Это может быть: стекло, бумага, пластик, органические отходы, бытовой металлолом, текстиль, дерево, опасные отходы в составе бытовых отходов.

«Главный принцип раздельного сбора отходов: мыть + сжимать + следить за маркировкой. После окончания карантина пластик, бумагу и стеклотару можно будет сдать в пункты приема вторичного сырья и получить деньги. Из органических отходов можно производить компост и получать экологические удобрения для улучшения качества почв», - отметили в ведомстве.

Справка УНИАН. В среднем показатель образования отходов в Украине составляет 250-300 килограммов в год на человека. По итогам 2019 года образовалось почти 53 млн. куб. м бытовых отходов, или более 10 млн тонн, которые были захоронены на 6 тысячах свалок и полигонов.