В Дергачах на Харьковщине продолжается строительство современного мусороперерабатывающего комплекса площадью почти в 40 га, открытие которого планируется уже в нынешнем году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о.городского головы Харькова Игорь Терехов.

Читайте такжеВ Киеве перезапустили проект раздельного сбора мусора (фото, видео)Мусороперерабатывающий комплекс по переработке ТБО будет оснащен системой сбора полигонного газа и производства электроэнергии. Для сбора биогаза с переработкой в электроэнергию предусмотрен отдельный энергетический комплекс. Производство электроэнергии стартует с весны 2021 года.

«Харьков - единственный город в стране, который будет не только сортировать ТБО, но и производить электроэнергию. Мусороперерабатывающий комплекс на полную мощность заработает уже в этом году», - заявил Терехов.

По его словам, комплекс включает в себя сразу несколько объектов и направлений. Сердце комплекса - промышленная зона с заводом по переработке и сортировочная линия. Главное требование проекта - соблюдение всех экологических норм.

Для складирования отходов в Харькове есть четыре карты нового полигона - две уже функционируют, строительство еще двух заканчивается. Сортировка ТБО будет производиться на мусороперерабатывающем предприятии.

«Со всех полигонов будет собираться биогаз с дальнейшим производством электроэнергии. На старых полигонах проводим рекультивацию. Скважины для сбора полигонного газа уже пробурены. Осталось всё свести в единую систему. Более того, старые полигоны после рекультивации засеем травой и высадим кустарники», - заявил и.о.городского головы.

Как ранее заявил Игорь Терехов, коммунальный транспорт Харькова будет полностью электрическим и экологичным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН