Дельфина в Колумбии спасали ветеринары и военные, был использован самолет.

В Колумбии (находится в Южной Америке) розовый дельфин попал в "ловушку" – застрял на мелком участке реки.

Дельфина спасли ветеринары и военные, операцию для спасения готовили в течение 20 дней, говорится в сюжете ТСН.

Дельфин все время находился не ограниченном участке реки, который не мог самостоятельно покинуть.

"...В Колумбии ветеринары и военные объединились ради спасательной операции. Они освободили розового дельфина, застрявшего на мели. Самолетом его перевезли из устья одной реки в другую...", – поделились журналисты.

Розовые дельфины живут в пресной воде, считается, что им не грозит вымирание.

Читайте такжеВ Запорожской области загадочно погибли дельфины: тела вынесло на берег (фото)"...розовым дельфинам угрожает опасность из-за развития рыболовства и усиления движения лодок", – отмечается в сюжете.

Напомним, в сентябре прошлого года в Магаданской области России детеныша косатки выбросило на мель Охотского моря, он "жалобно плакал".

Сначала детенышу помогали неравнодушные люди – поливали водой, а потом прибыли спасатели и смогли его отправить в большую воду.

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