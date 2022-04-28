Погибли грачи, зайцы, волки.

В Одесской области из-за пестицидов погибли тысячи птиц и животных.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

В частности, в украинской части Бессарабии, на некоторых участках, где были многолетние колонии грачей, сейчас птиц почти нет.

"По нашим оценкам, погибло более 5 тыс. грачей и не только грачей (сосчитать всех невозможно, поскольку их уничтожают ночью хищники). Погибли также совы, зайцы, сотни и сотни диких голубей… Собранные нами образцы погибших птиц были направлены в Госпродслужбу. И вот, наконец-то, мы получили ответ. Причина массовой гибели птиц – хлорорганические пестициды", - сообщил Русев.

По его словам, информация о гибели птиц и волков поступала с большой территории юга Украины, где есть агрохолдинги, которые масштабно используют пестициды. В частности, волки погибли на полях возле Тарутинского полигона – хищники получили отравление, поедая отравленных грызунов. Всюду основная причина гибели животных – использование фермерами хлорорганических пестицидов в качестве яда от грызунов и для обработки зерна.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму вблизи Севастополя произошла массовая внезапная гибель морских птиц вследствие сброса россиянами в море отравляющих веществ.

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