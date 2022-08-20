К счастью, ни одна курица не пострадала.

В Буче Киевской области гигантский питон "оккупировал" курятник. Попытки поймать незваного гостя успеха не имели.

Об этом сообщает "Погляд TV".

Гигантскую змею случайно увидел владелец курятника. Удивленный мужчина решил, что экзотическое пресмыкающееся жило где-то рядом и просто убежало от хозяина.

Он разместил видео с пресмыкающимся в местный вайбер-чат. Через некоторое время нашелся владелец. Он узнал своего питона на кадрах.

К счастью, ни один человек и курица не пострадали.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Шостка Сумской области женщина возле мусорных баков обнаружила большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

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