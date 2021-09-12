По мнение специалистов, эти создания особенно вредят морю и вскоре оно может столкнуться с проблемой их нашествия.

Больше, чем нашествия медуз, ученых Приазовского национального парка пугает активное размножение рапана - хищного брюхоного молюска.

Об этом рассказал директор Нацпарка Дмитрий Воловик, передает РИА "Мелитополь".

По его словам, именно хищные рапаны больше всего вредят Азовскому морю. При этом там не водятся их природные враги, из-за чего в море ожидается сокращение количества мидий, которыми рапаны питаются.

"Медуз видят все, а рапаны на глубине, и их не видно. Они увеличиваются такими же объемами, как медуза, и питаются скафаркой (ракушка), мидиями. Это хищник. Их у нас очень много. И в качестве угрозы для биоты лично я вижу рапана, а не медузу. Медузы уходят и приходят. На зиму вымерзают. А рапаны зимуют. И, думаю, что через пару лет Азовское море столкнется именно с проблемой их нашествия, если не развить промышленный вылов", - отметил Воловик.

Нашествие медуз на Азовском море

Курорты Азовского моря в этом году атаковали медузы, которых было настолько много, что невозможно было зайти в воду. В частности, бедствие постигло Кирилловку и Приморск, а в Бердянске свирепствовали еще и комары.

Очевидцы снимали стаи медуз на видео и выкладывали в социальные сети, а в Кирилловке заметили кладбище медуз.

Глава Запорожской ОГА из-за нашествия медуз предложил судиться с Россией.

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Автор: Катерина Комолова