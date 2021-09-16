В истории страны зоологи впервые сменили статус животного с "исчезнувшего" на "находящегося под угрозой исчезновения".

Дикие тасманийские бандикуты или сумчатые барсуки больше не "исчезнувший в естественной природе" вид. Зоологи Австралии впервые в истории страны сменили их статус на "находящиеся под угрозой исчезновения".

Об этом сообщила министр энергетики и природных ресурсов Австралии Лили Д'Амброзио в Twitter.

Этих милых животных в дикой природе истребили лисы и дикие коты. По состоянию на 1980 год в стране их оставалось лишь 150 особей и все они жили в неволе. Еще одним фак тором их вымирания стало разрушение их среды обитания.

За 30 лет численность бандикутов увеличили до 1500 особей. Для этого в австралийском штате Виктория создали специальные территории, где не было хищников. Кроме того, зоологи переселили животных на свободные от лис и диких кошек острова.

Читайте такжеКомодский варан признан вымирающим видомВсего власти страны на спасение бандикутов потратили миллионы долларов.

Справка УНИАН. Тасманийский бандикут, или полосатый сумчатый барсук Ганна - вид из рода длинноносых бандикутов семейства бандикутовые. Они являются эндемиком Австралии, то есть больше нигде не встречается.

Обитает на большей части острова Тасмания, а также в некоторых районах штата Виктория, куда животных повторно внедрили после полного вымирания. Естественная среда этого милого животного - открытые луга, пастбища и лесистые местности с высокой густой травой и кустарниками возле источников воды.

Животные маленькие. Средней вес особи составляет около 650 грамм, а длина тела примерно 240 миллиметров. Бандикут имеет удлиненную мордочку с заостренным розовым носом и большими заостренными ушами. Обычно их шерсть на спине серовато-коричневая, а на брюшке – кремово-белая, а также могут быть темные поперечные полосы возле начала хвоста.

Питаются насекомыми, ящерицами, мелкими позвоночными, иногда растениями. Ведут ночной образ жизни.

Как ранее сообщал УНИАН, тасманийские дьяволы родились на материковой части Австралии впервые за 3000 лет, после того, как они вымерли в стране.

Семь маленьких тасманийских дьяволов родились в заповеднике дикой природы Баррингтон в Новом Южном Уэльсе.

Автор: Анастасия Горбачева