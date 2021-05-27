Тасманийские дьяволы родились на материковой части Австралии впервые за 3000 лет, после того, как они вымерли в стране.
Семь маленьких тасманийских дьяволов родились в заповеднике дикой природы Баррингтон в Новом Южном Уэльсе.
Как сообщает CNN, тасманийские дьяволы вымерли на материке после прибытия динго - разновидности диких собак - и были ограничены островом Тасмания. Также их численность пострадала от заразной формы рака, от которой погибло около 90% популяции.
В сентябре прошлого года тасманийских дьяволов вернули в дикую природу на материковой части Австралии. И теперь, всего через несколько месяцев существа успешно воспроизвели потомство размером с очищенный арахис.
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Тасманийские дьяволы - самые крупные хищные сумчатые в мире и местные хищники. Это означает, что их реинтродукция поможет контролировать популяции диких кошек и лисиц, которые охотятся на другие исчезающие виды. Дьяволы также являются падальщиками, что помогает защитить окружающую среду от болезней.
По последним данным, в самой Тасмании в дикой природе осталось всего 25000 дьяволов.
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