Большого пресмыкающегося посетительница заметила в отделе специй.

Большая змея выползла из продуктов к 25-летней жительнице Сиднея Хелаине Алати, когда девушка забежала в маркет купить еды.

Об этом сообщает BBC.

Змея оказалась трехметровым неядовитым питоном.

Супермаркет Woolworths расположен в северо-западной части города. Большого пресмыкающегося девушка заметила в отделе специй.

"Я просто повернула голову, а он был примерно в 20 см от моего лица и смотрел прямо на меня", – делится Хелаина подробностями зрелищного момента с журналистами.

К счастью, австралийка знакома со змеями и знала, как вести себя в таких случаях. Девушке удалось побороть паническое состояние: с питоном она осталась совершенно спокойной, но понемногу продвигалась назад.

Момент встречи со странным гостем маркета попал на видео.

Сама же героиня предупредила персонал о змее и предложила свою помощь. Девушка забежала домой, прихватив специальную сумку. В маркете она погладила питона по хвосту, и он сам скользнул внутрь.

Отмечается, что Алати провела по меньшей мере 20 таких спасательных операций. Австралийка признается, что друзья не раз шутили, что благодаря своим способностям она может говорить со змеями на парселтанге – магическом змеином языке из серии книг о Гарри Поттере.

"Они просто тянутся ко мне, как будто чувствуют, что я из тех людей, которые беспокоятся и защищают животных. Признаюсь, это самое увлекательное, что произошло со мной в период карантина", – рассказала Хелаина.

Девушка предполагает, что змея заползла в магазин через потолок и провела на полках с продуктами всю ночь. Бедный питон все утро прятался от покупателей, а потом решил выглянуть.

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Автор: Яна Ставская