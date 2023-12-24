К субантарктическим пингвинам присоединились и пингвины Адели - редкие гости украинских полярников.

Полярникам удалось зафиксировать, как в Антарктике пингвины качаются на ледяной глыбе.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр. Отмечается, что во время морского выезда украинским полярникам удалось запечатлеть интересный момент: как группа пингвинов качается на небольшом айсберге.

Уточняется, что видео сделал системный механик экспедиции, драйвер Александр Милашевский.

"На краю льдины собралась целая пингвинья тусовка. К субантарктическим пингвинам, которых вы часто видите на наших фото, потому что вокруг станции их обитает более 5 тысяч, присоединились и пингвины Адели - этих птиц именно на нашем острове совсем немного. Пернатые немного отдохнули, погудели между собой и отправились дальше охотиться за крилем в океан", - рассказали ученые.

На видео зафиксировано, как пингвины собрались на айсберге, который раскачивается на волнах, словно настоящая качеля. Создается впечатление, что птицы получают удовольствие от "процесса", общаются между собой, показывают друг другу куда-то вдаль, а потом почти одновременно прыгают в воду.

"Когда ты пингвин в Антарктике, то и качели у тебя соответствующие... Надеемся, этот ролик подарит вам немного радостных мгновений даже в нынешнее непростое время", - говорят в антарктическом центре.

Возле "Вернадского" родились субантарктические пингвины

Напомним, недавно возле станции украинской антарктической станции" Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов. Они сейчас в сером пушке, смешные и неуклюжие, прячутся у родителей и пищат. Еще в начале ноября вблизи станции пингвины отложили 11 яиц, из которых и родились эти первые 8 малышей.

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