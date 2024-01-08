Новое видео сняли украинские биологи.

Национальный антарктический научный центр опубликовал новое видео с пингвинами возле станции "Академик Вернадский".

На их странице в социальной сети Facebook отмечается, что кадры сняли украинские биологи Тарас Перетятко и Вадим Ткаченко. На видео можно увидеть как взрослых пингвинов, так и птенцов.

"На видео есть и совсем взрослые птенцы, и еще крошечные. И очень интересный момент, как пингвин кормит своих малышей. Хорошего просмотра", - добавили они.

Что известно о станции "Академовк Вернадский":

В феврале 1996 года Великобритания передала Украине свою станцию "Фарадей", расположенную на мысе Марина острова Галиндез. Впоследствии ее переименовали в честь первого президента НАН Украины, известного ученого Владимира Вернадского.

Главным назначением единственной украинской антарктической станции является проведение научных исследований в Антарктике, она является метеорологической и геофизической обсерваторией.

Как известно, украинские полярники часто публикуют в сети фото и видео со станции, а также делятся с украинцами новостями о жизни местных птиц и животных, рассказывая интересные факты о них.

Вас также могут заинтересовать новости: