Андрей Малеванный отметил, что единственный выход - изменить подход к потреблению ресурсов.

Украинцы использовали больше ресурсов, чем окружающая среда может восстановить за год, и с 8 августа Украина живет в долг у природы.

Об этом написал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в Facebook.

"Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы. Эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля", - написал Малеваный.

По его словам, единственный выход для человечества - изменить подход к потреблению ресурсов.

Читайте такжеПустыни, торнадо и новые вирусы: экологи рассказали, какой будет Украина до 2100 года"Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след - объем использованной энергии, воды и тому подобное. Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее", - говорится в сообщении.

Председатель Госэкоинспекции отметил, что, если каждый День экологического долга будет сдвигаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления.

"И сейчас в Украине динамика положительная - в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля - на 2 недели раньше. Надеюсь, что весь мир также примет меры, чтобы передвинуть день долга и гармония с планетой будет достигнута!",- написал Малеваный..

Как сообщал УНИАН, по словам Малеваного, штрафы для украинцев за экологические нарушения в частности, за выброс мусора на обочину в размере 1700 гривен, могут вырасти в 8-10 раз.

Автор: Екатерина Жирий