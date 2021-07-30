Законопроект о государственном экологическом контроле также позволит проверять физических лиц.

Штрафы для украинцев за экологические нарушения, в частности за выбрасывание мусора на обочину в размере 1700 гривен, могут вырасти в 8-10 раз.

Об этом в интервью УНИАН рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

По словам председателя ГЭИ, в законопроекте "О государственном экологическом контроле" (№3091) предусмотрена новая возможность - проверка физических лиц на соблюдение экологического законодательства.

"В законопроекте прописана возможность проверки физических лиц, чего сейчас нет. Например, владельцев земельных участков, фермерские домохозяйства, которые засоряют окружающую среду", - сказал он.

Читайте такжеЭксперты бьют тревогу из-за экорейдерства в Украине: нивелируются реальные экологические проблемыВ отношении рядовых граждан, которые выбрасывают мусор на обочине или в лесу, вырезают деревья, на них будут составляться административные протоколы.

"Об отходах сейчас штрафы от 850 до 1700 гривен. Но сейчас пересматривается размер штрафов. Уже скоро они вырастут в восемь-десять раз", - пояснил чиновник.

Также он добавил, что в отношении проверки физических лиц, в случае выявления нарушения они будут привлечены к административной ответственности.

По словам Малеваного, законопроект также предусматривает увеличение штрафов за недопуск к проверке инспекторов от 600 тыс. грн до 1,8 миллиона гривен. Сейчас штраф составляет 765 гривен.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает усиление государственного экологического контроля.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает создание единого органа государственного экологического контроля и реформирования системы органов и порядка осуществления контроля.

Читайте такжеНа Хаджибейском лимане под Одессой наблюдается массовый мор рыбы: появились фотоРасширяются меры государственного экологического контроля, к которым относятся плановые и внеплановые проверки, реагирование на вызовы, рейдовые проверки и патрулирования, проверки в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Законопроект должен улучшить порядок планирования осуществления государственного экологического контроля, который становится прозрачным и объективным.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Буковине появился "мусорный супермен". Там иностранец ежедневно начинает свое утро с уборки берега Днестра, где отдыхает с семьей.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Анна Бредихина