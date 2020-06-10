Ученые нашли на Суматре невиданных носорогих драконов

Ящерицы Модильяни ранее были известны лишь по одному музейному образцу, который привезли в Европу в XIX веке.

Биологам впервые удалось наблюдать на воле редчайших ящериц Модильяни, которые более 100 лет были известны лишь по одному музейному экземпляру.

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Как сообщает Naked Science, впервыые загадочных ящериц привез в Европу итальянский бизнесмен и ученый-энтузиаст Элио Модильяни (Elio Modigliani), между 1886 и 1894 годами. Исследователь совершил несколько экспедиций на Суматру и наименее освоенные острова Индонезии, и собрал там такое количество новых образцов, что сегодня целых пять видов рептилий и земноводных названы в его честь.

Одним из них стали ящерицы Модильяни (Harpesaurus modiglianii), или носорогие драконы. Они были описаны учеными лишь после его смерти, в 1933 году, на основе экземпляра, сохранившегося в музее Генуи. С тех пор никто их ни разу не видел — вплоть до самого недавнего времени. В 2018-м на берегу заполненной водой вулканической кальдеры на Суматре было обнаружено тельце мертвой ящерицы Модильяни с характерным «рогом» на мордочке.

Уже вскоре индонезийские ученые организовали новую экспедицию для поиска живых рептилий — и их усилия увенчались успехом. В новой статье, опубликованной в журнале Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity, Чайрунас Путра (Chairunas Putra) и его соавторы рассказывают о встрече с ящерицей Модильяни, которая спала на невысокой ветке. Ученые провели съемку и изучили поведение рептилии, а затем выпустили ее на волю.

В сравнении с бледным экземпляром, сохранившимся еще от самого Модильяни, живая ящерица демонстрировала ярко-зеленую окраску, которая служит хорошим камуфляжем среди местной растительности. Тем не менее самое тщательное сопоставление подтвердило, что и старинный образец, и найденная в 2018 году тушка, и замеченные позднее живые ящерицы — представители одного и того же вида носорогих драконов.

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