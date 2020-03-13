Земля после вымирания: крокодилы могут унаследовать планету из-за устойчивости к изменению климата

Ученые объяснили, как хищным существам удавалось пережить предыдущие массовые вымирания на планете.

Крокодилы бродили по Земле в течение почти 100 миллионов лет. И одной из главных причин чрезвычайной долговечной вида оказалась уникальная репродуктивная биология и навыки практического воспитания потомства. Эти качества могут помочь крокодилам снова адаптироваться к изменению климата.

Как пишет Newsweek, об этом свидетельствуют результаты нового исследования. Со времен своего появления крокодилы пережили два массовых вымирания: одно 66 миллионов лет назад из-за мощного удара астероида, в результате которого были уничтожены динозавры, а другое – 33 миллиона лет назад, причиной которого стал упадок жизни в океанах.

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Более того, крокодилы – последний уцелевший вид из группы архозавров, которые некогда жили на всех континентах в течение более чем 200 миллионов лет. Ранее исследователи выделяли несколько факторов, включая со способностью месяцами обходиться без еды или входить в состояние «анабиоза» в очень холодную зиму. Эти способности могли сделать весомый вклад в эволюционный успех этих хищников. Однако, существует еще много неизвестных приемов, которые позволили крокодилам так долго выживать.

Авторы нового исследования во главе с Ребеккой Лакин из Университета Бата в Великобритании исследовали несколько сфер биологии крокодилов, анализируя 20 различных видов из разных уголков мира. Это пролило новый свет на их способность адаптироваться.

«Мы хотели исследовать связь между широтой и размером крокодилов. Эта связь была хорошо исследована у теплокровных животных с 1820 годов. Но в случае хладнокровных существ дело не столь очевидна. Среди млекопитающих и птиц особи становятся больше ближе к экватору. Но такая закономерность не прослеживается в амфибий, ящериц и черепах. Как не странно, но никто не исследовал крокодилов в этом вопросе. Поэтому это была главная цель нашего исследования», - сказала Лакин.

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Она добавила, что ее команда также хотела исследовать связь между биологией крокодилов (размер тела, яиц, размер потомства и тому подобное) и их средой (широта проживания, инкубационная температура и прочее).

«Это помогло нам заполнить интересные пробелы в знаниях об эволюции крокодилов. А также о том, как они реагируют на изменения климата», - добавила ученый.

Исследователи сделали несколько ключевых открытий. Во-первых, меньшие виды крокодилов склонны жить в широтах ближе к экватору, а большие – в более высоких широтах. Такая же закономерность наблюдается и в размерах найденных окаменелых останков этих существ. Во-вторых, закономерности между количеством и размером яиц не наблюдается. По словам ученых, это интересный факт. Поскольку обычно такая связь есть из-за ограниченных возможностей самки. И наконец, ученые не нашли связи между широтой проживания и инкубационной температурой для яиц крокодилов.

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«У черепах идеальная инкубационная температура для яиц коррелируется с местом на планете, где виды живут. Это делает их уязвимыми к климатическим изменениям. Если годовая температура в месте обитания черепах меняется, яйца могут умереть. Но крокодилы неуязвимы к таким эффектам. Небольшие изменения температур не повлияют на них так же жестко, как на черепах», - сказала Лакин.

Она добавила, что крокодилы живут на Земле сотни миллионов лет. И они пережили худшие условия на планете включительно с событиями, которые привели к вымиранию динозавров. Это может быть результатом родительских навыков этих животных. Они строят гнезда в идеальных местах, защищают свои яйца, помогают детенышам расти и даже кормят новорожденных. Это может тоже объяснить, как виду удалось так долго выживать.