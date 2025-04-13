Сейчас в нацпарке насчитали 150 фламинго.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели удивительные птицы - розовые фламинго, которых также называют фениксами.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. "Розовые изюминки вернулись в Тузловские лиманы. Они путешествовали всю зиму по Европе и вот наконец вернулись в Украину... 150 птиц с типичными невероятно знакомыми нам голосами, прилетели вчера к Границе "Тузловская Амазония". Поздоровалась стая с работниками нацпарка и полетела искать на больших просторах лиманов уютные места для гнездования. Надеемся что им это удастся сделать, а мы будем их оберегать", - отметил ученый.

Он также показал видео, на котором эти невероятно красивые птицы ищут пищу на мелководье. Вероятно, они попали в объектив "фотоловушки", потому что видно, что им ничего не угрожает - розовые фениксы спокойно питаются в воде. Русев объясняет, что фламинго после путешествия по Европе вернулись в заповедник 12 апреля.

Что известно об "украинских фламинго"

В 2024 году розовые фламинго, которые прилетели в нацпарк "Тузловские лиманы", столкнулись с проблемой поиска безопасных мест для гнездования, из-за чего долго путешествовали по лиманам.

Всего на заповедных водоемах было около 1500 птиц. Впоследствии определенная часть начала гнездиться, но в июле стало известно, что птицы из-за обстрелов российской армии оставляли "Тузловские лиманы" и полетели ближе к Одессе искать комфортные участки. В частности, птиц видели на берегу реки Днестр и между населенными пунктами Маяки и Беляевка.

По словам ученых, влияние войны на размножение этих птиц в прошлом году было очень негативным.

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