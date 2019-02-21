Власти Вануату хотят запретить одноразовые подгузники и другие товары с пластиком

Подгузники - одна из неочевидных для рядового потребителя угроз для окружающей среды в вопросах накопления пластикового мусора.

Правительство островного государства Вануату анонсировало планы запрета продажи и использования ряда товаров, в производстве которых используется пластик.

Помимо пластмассовой посуды и столовых приборов под запрет также попадут одноразовые подгузники. По мнению вануатского политика Ральфа Регенвану, это значительно снизит объемы пластикового мусора, передает N+1 со ссылкой на Phys.Org.

Бóльшая часть пластиковых отходов по всему миру не перерабатывается и заканчивает свою жизнь на свалках или же в морских водах, где не разлагается в течение нескольких сотен лет: масса пластикового мусорного пятна в Тихом океане сейчас, к примеру, составляет несколько сотен тысяч тонн, а пластиковый мусор недавно нашли даже на дне Марианской впадины - самой глубокой подводной точке мира.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морских вод пластиковыми отходами, правительства некоторых стран вводят запрет на производство, продажу и использование ряда товаров: например, пластиковой упаковки или посуды. Нередко такие меры касаются жителей островных государств и государств с близким доступом к открытым водам: по этой причине летом прошлого года премьер-министр Новой Зеландии анонсировала планы на запрет пластиковых пакетов в стране, а вот в Австралии их не используют уже более десяти лет.

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Теперь значительную часть товаров, в производстве которых используется пластик, могут запретить и в Вануату.

Министр иностранных дел страны Ральф Регенвану на этой неделе выступил на конференции Тихоокеанского сообщества, которая прошла в вануатской столице Порт-Вила. Политик представил доклад об успехах республики в ограничении пластикового мусора: в прошлом году страна уже отказалась от пластиковых пакетов. Следующим шагом, по словам министра, будет запрет на некоторые виды пластиковой упаковки, пластиковые столовые приборы и посуду, а также на одноразовые подгузники. Помимо пластика, который используется при производстве детских одноразовых гигиенических средств, нанести вред окружающей среде могут и человеческие отходы, которые, при использовании подгузников, не попадают в канализацию.

Пока что решение о запрете на подгузники обсуждается: вопреки вреду, который они наносят окружающей среде, они все еще остаются наиболее удобными для матерей, так как избавляют от нужды стирать тряпичные подгузники несколько раз в день в течение нескольких лет. При одобрении правительством закон может вступить в силу в декабре этого года.

Подгузники - одна из неочевидных для рядового потребителя угроз для окружающей среды в вопросах накопления пластикового мусора. Другая такая угроза исходит от контактных линз, которые после использования часто смывают в раковину или унитаз: прошлым летом ученые подсчитали, что только американцы смывают в канализацию около 10 тонн контактных линз в год.