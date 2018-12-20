Самая глубокая точка на Земле оказалась загрязнена пластиком

Открытие ученых выявляет степень загрязненности нашей планеты.

Исследователи опустились на дно Марианского желоба в Тихом океане, расположенного вблизи Бездны Челленджера. Это самое глубокое место на планете Земля. И даже там они обнаружили очень высокую концентрацию микрочастиц пластика.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что уровень загрязнения в Марианском желобе оказался выше, чем в образцах из открытых вод Тихого, Атлантического и Арктического океанов.

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«Техногенные пластмассы загрязнили наиболее удаленные и самые глубокие части планеты. Эта ультрааббисаль превратилась в самую большую сливную яму для микрочастиц пластика на Земле. Последствия пока не известны, но они могут оказаться вредными для хрупкой экосистемы», - сказали китайские исследователи, которые провели исследование.

Другие недавние исследования в Марианскому желобе обнаружили «чрезвычайный» уровень загрязнения среди местной фауны. Поскольку пластик нашли даже в животе глубоководных существ. Также микрочастицы пластика были обнаружены в горах в Швейцарии, питьевой воде и даже в человеческих экскрементах.