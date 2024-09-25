Убытки уже составили более 338 миллионов гривен.

В Черниговской области из рек Сейм и Десна с 26 августа по 24 сентября собрали почти 30 тонн мертвой рыбы, гибель которой связана со сбросами сахарной патоки с Теткинского сахарного завода, который расположен в Курской области РФ. Об этом заявил начальник Государственной экологической инспекции в Черниговской области Сергей Жук, сообщает Суспильне.

Он отметил, что за этот период собрано 28 тысяч 137 килограммов мертвой рыбы. По подсчетам экологов, сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, сейчас составляет более 338 миллионов гривен.

Что касается повторного загрязнения, о котором стало известно 17 сентября, то по словам Жука, сейчас оно из Сейма уже дошло до реки Десна в районе села Великое Устье Сосницкой громады.

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"Сейчас показатель химического потребления кислорода (далее ХПК - ред.) в Десне составляет 39 мг/м3 при норме 30 мг/м3. Цифры небольшие, но видно, что происходит процесс "болезни реки". То есть, если увеличивается ХПК, это означает, что река поглощает больше кислорода, его становится меньше, чем нужно".

Он также добавил, что сейчас (25 сентября - ред.) в Десне замора рыбы не наблюдается, но делать выводы пока рано, надо дальше мониторить ситуацию.

Загрязнение Сейма и Десны

В конце августа было обнаружено загрязнение Сейма, а затем и Десны, из-за чего произошел массовый мор рыбы. Вода в реках стала черной и имела неприятный запах. В ней обнаружили превышение содержания аммония и критически низкий уровень кислорода. Украинские специалисты заявили, что причиной загрязнения рек могли стать выбросы из сахарного завода в поселке Теткино Курской области России.

Со временем загрязнение добралось до Чернигова и начало двигаться в направлении Киева. Это представляло опасность для жителей столицы, ведь водозабор для них частично осуществляется из Десны. В Минприроды заверили, что в случае возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов, "Киевводоканал" проведет мероприятия по ее очистке.

По состоянию на 24 сентября, по информации Минприроды, перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Качество воды на реке Десна в местах водозаборов в городе Киеве и Броварах в пределах нормы.

В Сумской области наблюдается перемещение загрязнения по руслу реки Сейм. В министерстве заверили, что оно не несет такой угрозы, как предыдущее.

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