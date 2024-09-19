По воде в реке Сейм сообщается, что на Сумщине сохраняется ухудшение ее качества в верхних пунктах мониторинга.

В Черниговской области зафиксировано улучшение качества воды в реке Сейм, поэтому угрозы для водообеспечения Киевщины нет, заверили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В сообщении отмечается, что 19 сентября качество воды в реке Десна в местах водозаборов на Киевщине в пределах нормы. "Превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено. Гибели рыбы не обнаружено. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано", - детализировали в ведомстве.

"Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил", - отмечают в Минприроды.

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Относительно воды в реке Сейм сообщается, что на Сумщине сохраняется ухудшение ее качества в верхних пунктах мониторинга. "Вероятный источник загрязнения - на территории России. Худшие показатели фиксируются на участке сел Пруды - Мутин", - констатируют специалисты.

При этом в Минприроды информируют, что на Черниговщине происходит улучшение качества воды реки Сейм.

Результаты измерений проб воды в Десне на Черниговщине свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах.

Загрязнение реки Сейм

В конце августа было обнаружено загрязнение реки Сейм, из-за чего произошел массовый мор рыбы. В частности, по состоянию на 5 сентября на территории Черниговской области собрано 10,7 тонны погибшей рыбы, в Сумской области - более 12 тонн. Украинские специалисты заявили, что загрязнение реки произошло на территории России и по течению грязная вода спустилась из Сейма в Десну. Украинские специалисты установили источник загрязнения рек Сейм и Десна.

Минприроды проводит мероприятия по очистке вод рек в пределах Украины.

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