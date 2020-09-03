АМПУ оценила свои траты почти в 2,4 миллиона гривень. Танкер арестован в обеспечение иска.

Хозяйственный суд Одесской области арестовал аварийный танкер «Делфи» (Delfi), потерпевший крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, это следует из соответствующего постановления суда, принятого 1 сентября.

Согласно документу, в августе в суд поступило заявление госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) к владельцу указанного танкера – компании.

Mister Drake PC. Третьим лицом (на стороне истца) выступил капитан Одесского морского порта.

Суть иска - взыскание почти 2,356 миллиона гривень с владельца танкера и арест судна в качестве обеспечения исковых требований.

В указанную сумму истец оценил затраты, связанные с ликвидацией последствий крушения; проведение постоянного мониторинга исследований поверхностного слоя морской воды в районе танкера, проведенных государственным учреждением «Лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины на водном транспорте».

Кроме того, траты установку и снятие боновых ограждений, водолазные и промерные работы, измерение глубин дна и пр.

Изучив дело, суд постановил арестовать имущество (танкер) вышеназванной компании в обеспечение иска.

В документе также отмечается, что, по данным заявителя, представитель Mister Drake PC - житель Николаевской области Юрий Голиков.

Согласно постановлению, арест наложен с правом истца перемещать танкер.

Авария танкера «Делфи»: что случилось

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинском на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной, судовладельцу отказали в продлении работ.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев», и начат ряд подготовительных работ. Работы по судоподъему выполняет «Краншип», а «Бруклин-Киев» - финансирует сделку.

26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.

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Автор: Лариса Козовая