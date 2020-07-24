В Одессе из затонувшего танкера "Делфи" произошел масштабный разлив топлива (фото)

Боновые заграждения не смогли предотвратить разлив.

В Одессе с аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение осенью 2019 года, произошла масштабная утечка нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.

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По его словам, по предварительным данным, площадь пятна составляет более 7 тыс. кв. метров.

Как отметил чиновник, следы нефтепродуктов обнаружены в морской воде и на песке (на побережье).

Вероятной причиной загрязнения является ослабление крепления бонового заграждения, часть которого потеряла натяжение и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнению поверхностных вод.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с одесского пляжа аварийный танкер «Делфи» до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей.

Планировалось, что 24 июля подрядчик предпримет последнюю попытку эвакуировать судно.

Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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