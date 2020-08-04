Порезка на части танкера "Делфи" грозит Одессе катастрофой - общественники

В емкостях судна может находиться до 10 тонн так называемых «мертвых» остатков нефтепродуктов.

Общественники заявляют, что порезка на части аварийного танкера «Делфи», потерпевшего крушение на пляже в Одессе в 2019 году, грозит городу техногенной и экологической катастрофой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявили представители общественной экологической организации «Зеленый лист».

По словам руководителя организации Владислава Балинского, танкер, который находится на пляже «Дельфин», - своего рода «экологическая мина».

«От действия органов власти на сегодняшний день зависит состояния ближайших к «Дельфину» пляжей на несколько лет вперед… Масштабная экологическая и техногенная катастрофа может быть причинена необдуманными и безответственными действиями руководства Администрации морских портов Украины по удалению из акватории нефтеналивного танкера», - заявил Балинский.

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Он пояснил, что метод (порезка на месте), к которому, по данным экологов, склоняются чиновники, губителен для морской флоры и фауны.

В частности, согласно одному из планов, судно разрежут на две части и удалят сначала его носовую, а затем кормовую часть. Однако перед этим необходимо провести дегазацию - откачку с танкера топлива, масла и пр. на берег или на специализированные суда. После этого нефтеналивные емкости судна проветривают, с их стенок механически удаляют остатки топлива и т. д.

Как отметили общественники, данный процесс небезопасен в условиях, когда судно находится вблизи берега, в городской черте.

Представители «Зеленого листа» считают, что в условиях открытой пляжной зоны невозможно провести тщательную дегазацию и зачистку остатков нефтепродуктов с танкера, тем более - в планируемые сроки (ноябрь 2020 года), когда в Черном море будут сильные шторма.

«Это значит, что метод разрезки судна неприемлем с точки зрения экологической и техногенной безопасности, а также с точки зрения безопасного проведения работ», - заявили общественники.

Также они считают, что заявленная АМПУ стоимость работ – 24,5 млн грн - слишком завышена, и сейчас существуют намного более дешевые (в 8-10 раз) и безопасные проекты подъема танкера. Эти проекты не связаны с разрезкой судна, но АМПУ их не рассматривает.

В ходе пресс-конференции ее участники также отметили, что, как следует из итогов расследования, проведенного Государственной службой морского и речного транспорта Украины, в 2012-2014 годах судно фигурировало в схеме бизнес-группы беглого олигарха Сергея Курченко по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов.

По их словам, в контрабандных перевозках танкер мог принимать участие до 2018 года, он также мог работать в качестве «черного бункеровщика» — заправлять другие суда топливом без акцизных пошлин и налогов.

Во время крушения (22 ноября 2019 года), по данным экологов, из судна выпали три бочки с нефтепродуктами. В результате этого, в течение нескольких дней после аварии содержание нефтепродуктов в воде вокруг танкера превышало норму в 157 раз.

Как отметил Балинский, в емкостях (танках) судна может находиться до 10 тонн «мертвых» остатков нефтепродуктов (мазут, масла и пр.), которые начали изливаться в акваторию с наступлением лета и попытками снять судна с мели.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с пляжа танкер до 20 июля. Однако судно так и не эвакуировали с побережья в обещанный срок.

Попытки компании-подрядчика 18 и 25 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершились неудачей – тросы не выдержали нагрузки.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера с пляжа, конечный срок подачи предложений – 28 августа, стоимость – почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля на экстренном заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС Одесской ОГА принято решение о признании ситуации с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продолжении работ.

Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезку судна на месте аварии.

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