В Одессе произошла утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi (фото)

Танкер затонул 22 ноября 2019 минувшего года, однако его до сих пор не убрали с побережья Черного моря.

В Одессе с затонувшего танкера Delfi вытекли нефтепродукты.

Об этом сообщает Спасательно-водолазная служба городского совета в Facebook.

В частности, утечку заметили матросы-спасатели службы сегодня утром.

"Для фиксации факта загрязнения морской воды на данной территории было извещено Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья. Танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Напомним, убрать затонувший танкер Delfi в Одесской ОГА обещали убрать до 20 июля, но владелец просит продлить срок выполнения работ до августа.

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