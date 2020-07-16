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В Одессе произошла утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi (фото)

15:35, 16 июля 2020
Экология
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Утечку заметили утром / facebook.com/spasatelodessa

Об этом сообщает Спасательно-водолазная служба городского совета в Facebook.

В частности, утечку заметили матросы-спасатели службы сегодня утром.

Об инциденте сообщили Госэкоинспекции / facebook.com/spasatelodessa

"Для фиксации факта загрязнения морской воды на данной территории было извещено Государственную экологическую инспекцию в Одесской области и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Сам танкер до сих пор не убрали / facebook.com/spasatelodessa

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья. Танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Напомним, убрать затонувший танкер Delfi в Одесской ОГА обещали убрать до 20 июля, но владелец просит продлить срок выполнения работ до августа.

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