Подписанты впервые в истории одобрили план сокращения использования угля.

Участники международного климатического саммита COP26 в Глазго заключили новую сделку, цель которой - максимальное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году и предотвращение опасного изменения климата.

Об этом пишет BBC.

Документ получил название Климатический пакт, и это первая в истории климатическая сделка, в которой содержится четкий план по сокращению использования угля как самого разрушительного для экологии ископаемого топлива.

Сделка также требует ускоренного сокращения выбросов и обещает увеличение финансовой помощи развивающимся странам для адаптации к климатическим воздействиям.

Однако принятие Пакта не обошлось без разногласий. Так, к примеру, изначально документ говорил о полном быстром прекращении использования угля. Однако против выступила Индия. Она настояла на поэтапном отказе, который в итоге и вошел в финальную версию соглашения, несмотря на недовольство многих стран Запада.

Читайте также"Крым и ОРДЛО - экобомбы": Зеленский сделал громкое заявление в ООНВ рамках соглашения страны обязались встретиться в следующем году, чтобы договориться о дальнейшем сокращении выбросов углерода для удержания повышения глобальной температуры в пределах 1,5°C. По словам ученых, если температура повысится больше, Землю ожидают серьезные последствия.

Что такое COP26

COP (Conference of Parties) - это ежегодная встреча на самом высоком уровне, где представители 197 стран обсуждают масштабные изменения климата и пытаются договориться, какие условия необходимо соблюдать, чтобы не допустить глобальной катастрофы.

Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата - международного договора, подписанного почти 30 лет назад практически всеми странами и территориями Земли. Документ направлен на ограничение влияния человека на климат.

COP26 стал 26-м собранием, с тех пор как договор вступил в силу 21 марта 1994 года. В этом году встреча проходила в Шотландии, в городе Глазго, с 1 по 12 ноября.

При этом на встречу не приехали делегации крупнейших международных игроков - России и Китая, а США в лице президента Джо Байдена не предоставили четкой программы действий.

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Автор: Катерина Комолова