Накануне в одной из ветеринарных клиник Киева по ошибке стерилизовали здоровую собаку, которую привезли туда всего лишь на груминг.

В ветеринарной клинике Киева ошибочно стерилизовали здоровую собаку, хотя должны были просто помыть и подстричь. Владелец несчастного пса обратился в полицию из-за инцидента. В результате руководство медучреждения полностью признало вину.

Об этом хозяин собаки, председатель правления Союза концертной индустрии Украины Максим Шульженко написал в своем Facebook.

Мужчина отвел пса по кличке Альба в известную столичную ветеринарную клинику на груминг - комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак; может выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или иных соревнований. Но потом внезапно получил от них СМС-сообщение: "приезжайте ваша собака прооперирована".

"По какой-то никому не понятной причине кроме груминга ветклиника сделала собаке, которая недавно родила щенков и у которой еще есть молоко, операцию под общим наркозом по стерилизации. Сказать, что это трэш, наверняка не сказать ничего", - возмущается владелец животного.

Ветеринары начали оправдываться, но в итоге признались, что просто перепутали.

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Мужчина предупредил других людей о случае и о рисках повторных ошибок в ветклинике, а также написал заявление в полицию. Шульженко считает, что таких горе-ветеринаров следует лишить лицензии, чтобы "они случайно еще что-то не перепутали и никто не пострадал".

Сведения были внесены в ЕРДР по ст. 299 УК.

Позже руководитель ветеринарной клиники Иван Стойков в своем Facebook высказался об инциденте, полностью признал вину сотрудников, извинился и пообещал лечить четвероногих пациентов - любимцев малоимущих клиентов - бесплатно в течение двух лет.

Хозяин ошибочно стерилизованной собаки, в свою очередь, положительно оценил такое решение владельца клиники, и заявил, что напишет отказ от заявления в полицию.

"Альбу невероятно жаль. От любой личной компенсации от клиники я отказался. Но действительно считаю, что Стойков в данной ситуации, лично, как врач может спасти еще не одну особь, а конкретные сотрудники будут наказаны. Иван Иванович будет лечить бесплатно ежемесячно в течение 2 лет 4 животных для людей, которые не могут оплатить хирургические операции своим четвероногим друзьям. Публично ежемесячно об этом сообщая всем", - говорится в публикации.

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Автор: Виктория Гордиенко