Пик наводнения ожидают в конце апреля - начале мая.

Повышение уровня рек на западе страны грозит подтоплениями пойменных территорий и приусадебных участков. Желтый уровень опасности уже объявили на Волыни.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пока мартовские морозы сдерживают паводок. Под угрозой подтопления находятся около 10 тысяч жителей Киева.

"В весенний период мы понимаем, что будет поднятие грунтовых вод, будет поднятие обычного уровня Днепра на полметра, поэтому это будет приводить к подтоплению частного сектора. Такие поселки, как Троещина, Жуляны, Осокорки", – говорят спасатели.

Пик паводка ожидают в конце апреля - начале мая, когда "большая вода" придет из России и Беларуси.

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Автор: Яна Ставская