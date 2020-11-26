Маленького совенка, приехавшего в Нью-Йорк вместе с рождественской елкой, успешно выпустили на свободу.
Читайте такжеВ Калифорнии спасли сову от лесного пожара (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что о маленькой Рокки, как ее окрестили в прессе, хорошо позаботились зоологи.
«За несколько дней сова выздоровела и была готова продолжить ежегодную птичью миграцию на юг», – говорится в сюжете.
Совенок в елке: предыстория
Маленького совенка нашли в ветвях дерева, которое должны установить перед Рокфеллер-центром.
Птичка преодолела вместе с елкой 270 километров и была немного истощена.
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