О маленькой Рокки, как ее окрестили в прессе, хорошо позаботились зоологи.

Маленького совенка, приехавшего в Нью-Йорк вместе с рождественской елкой, успешно выпустили на свободу.

Читайте такжеВ Калифорнии спасли сову от лесного пожара (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что о маленькой Рокки, как ее окрестили в прессе, хорошо позаботились зоологи.

«За несколько дней сова выздоровела и была готова продолжить ежегодную птичью миграцию на юг», – говорится в сюжете.

Совенок в елке: предыстория

Маленького совенка нашли в ветвях дерева, которое должны установить перед Рокфеллер-центром.

Птичка преодолела вместе с елкой 270 километров и была немного истощена.

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Автор: УНИАН