Сюрприз в праздничном дереве. В самой популярной елке США нашли маленького совенка.
Читайте такжеВ Калифорнии спасли сову от лесного пожара (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
23-метровое дерево привезли в Нью-Йорк, чтобы поставить неподалеку Рокфеллер центра. Как выяснилось, среди пышных ветвей и сидел сыч. Его заметили грузчики, транспортировавшие елку.
Сову уже передали специалистам. Те говорят, что птица выжила чудом - теперь ее откармливают в центре дикой природы.
Пернатого решили назвать Рокфеллером в честь центра, неподалеку которого его обнаружили. Вскоре Рокфеллера должны отпустить в дикую природу.
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