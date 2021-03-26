Курьёзный инцидент случился в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс.

В национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси, дикий медведь пробрался во двор и залез погреться в джакузи.

На видео инцидента, которое записал Мейсон Требони с арендованной хижины, обратило внимание издание Daily Mail.

Животное прошло через забор внутреннего дворика, прыгнуло вниз и направилось к гидромассажной ванне. Просидев там около 15 минут, медведь выбрался оттуда и ушел.

"Смотри, этот медведь прошелся по моему кофе, он вот-вот спрыгнет", - слышен комментарий Мейсона на видео.

Отмечается, что в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс обитает около 1500 диких медведей.

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Автор: Денис Прядко