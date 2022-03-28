Ранее извещалось, что огонь охватил более 10 тысяч гектаров леса.

Согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения отсутствуют.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с распространением ложной информации в социальных сетях и в ряде СМИ о масштабных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, ГСЧС сообщает: по состоянию на 7:57 28 марта, согласно данным спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожары и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали не распространять непроверенную информацию и следовать за сообщениями только в официальных источниках.

Как сообщал УНИАН, 27 марта омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале известила, что из-за интенсивных обстрелов со стороны российских оккупантов в зоне отчуждения в районе ЧАЭС начались массовые пожары. Было известно о 31 месте возгорания. Огонь охватил более 10 тысяч гектаров леса.

Уже 28 марта советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что радиационный фон в Киевской области в пределах нормы, в Чернобыльской зоне крупных пожаров нет.

Вас также могут заинтересовать новости: